Pronto Atendimento Infantil no Tiradentes tem atendido 100 crianças por dia

A implementação do PAI (Pronto Atendimento Infantil) no Centro Regional de Saúde, localizado no Bairro Tiradentes, em Campo Grande, tem "desafogado" as UPAs nos outros bairros da Capital. O projeto inovador tem oferecido atendimento rápido e eficiente para as crianças, com média de 15 médicos pediatras atendendo por dia.

De acordo com a prefeita, Adriane Lopes, a implementação do serviço é uma resposta rápida para um problema antigo de Campo Grande. "A pediatria sempre foi um dos grandes desafios da nossa cidade. Com o PAI, as mães não precisam mais peregrinar em busca de atendimento, nem ficar horas esperando para serem atendidas", ressaltou.

O PAI foi inaugurado em 3 de junho deste ano, e já atendeu mais de 3 mil crianças, com uma média de 100 atendimentos infantis por dia.

Além do PAI, outras unidades de saúde da Capital sofreram mudanças positivas. As USF (Unidades de Saúde da Família) Tiradentes e Noroeste tiveram seus horários estendidos até às 22h, com o objetivo de diminuir filas e melhorar o atendimento.

Nas farmácias, atualmente, 92% do estoque de medicamentos do município está abastecido, com 226 dos 245 itens da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos) disponíveis nas unidades e no almoxarifado.

