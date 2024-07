Prefeitura de Campo Grande oferece R$ 250 mil para programa de castração de animais

A Prefeitura de Campo Grande está buscando parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em oferecer serviços de castração de cães e gatos sem limite de peso. O edital do Chamamento Público nº 02/2024/SUBEA, aberto pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), tem como objetivo receber e selecionar OSCs para esta iniciativa.

O valor de referência para a seleção é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que será destinado ao programa de castração pelo período de 12 meses. Todas as OSCs selecionadas deverão garantir que os animais castrados sejam microchipados e vacinados com a vacina antirrábica.

Os microchips e as vacinas antirrábicas serão fornecidos pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal, sem nenhum custo adicional para as OSCs, dependendo da disponibilidade.

Para mais informações e detalhes sobre o processo de seleção, as OSCs interessadas podem acessar o edital completo aqui.

