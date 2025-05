Inscrições para Clube de Ciências no Bioparque se encerram dia 19 de maio

O Clube de Ciências do Bioparque Pantanal estará recebendo as inscrições de estudantes e professores de Mato Grosso do Sul até a próxima segunda-feira, dia 19 de maio.

As inscrições podem ser feitas diretamente no site oficial do Bioparque. Clique aqui.

Em sua terceira edição, o Clube de Ciências visa aproximar estudantes de escolas públicas e privadas das temáticas relacionadas à sustentabilidade ambiental, às questões sociais e à iniciação científica.

Podem participar estudantes regularmente matriculados no ensino fundamental ou médio, desde que demonstrem interesse e disponibilidade para os temas propostos. Serão selecionados até dez grupos, cada um com no máximo cinco alunos e até dois professores orientadores.

A iniciativa proporciona uma vivência prática, com participação ativa em atividades desenvolvidas no Bioparque, sob a orientação da equipe técnica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também