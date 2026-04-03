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Procissões de Páscoa causam interdições no trânsito da Capital nesta sexta-feira

Interdições ocorrem em diferentes regiões da cidade entre a tarde e a noite

03 abril 2026 - 12h10Da redação     atualizado em 03/04/2026 às 13h37
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: Divulgação/Agetran)

Motoristas de Campo Grande devem redobrar a atenção nesta sexta-feira (3) por conta das interdições no trânsito provocadas pelas procissões de Páscoa. As ações fazem parte da programação religiosa da Sexta-Feira Santa e vão impactar diferentes regiões da cidade ao longo da tarde e noite.

Confira a programação das interdições:

Das 16h às 20h
R. Flamboyant → R. Álamos → R. Tinhorão até a Av. Centaurea → R. Gardênia → R. San Marino Park até o estacionamento do Santuário Nossa Senhora da Abadia

Às 17h
R. 14 de Julho → R. Dolor de Andrade → R. Padre João Crippa → Av. Rachid Neder → retorno pela R. 14 de Julho

Às 18h30
Av. Afonso Pena → R. Amando de Oliveira → R. Alexandre Farah → R. Paissandu → Av. Bandeirantes

Retorno:

R. Paissandu → R. Orfeu Baís → Trav. Pires de Matos → Monumento aos Desbravadores

Segundo a Prefeitura, haverá interdições momentâneas com equipes no local para orientar o trânsito durante a passagem dos fiéis. A recomendação é que os condutores busquem rotas alternativas e tenham atenção redobrada nas áreas afetadas.

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