Hospital Regional terá 'Dia D' para cadastro de doadores de medula óssea

O Dia D de Cadastro de Doadores de Medula Óssea será realizado no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul em parceria com o Hemosul na próxima quarta-feira (31), das 7h às 18h.

Servidores, acadêmicos, estagiários, residentes, funcionários terceirizados e instituições parceiras podem participar da iniciativa para se cadastrar como doador de medula. Os voluntários que participarem do evento também poderão realizar a doação de sangue, contribuindo para os estoques do Hemosul.

A diretora técnica assistencial do HRMS, Dra. Patrícia Rubini, destacou que o objetivo é aumentar o número de doadores cadastrados, "proporcionando esperança e uma chance de cura para muitas pessoas que necessitam de um transplante de medula.”

A Coordenadora da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres, reforçou a relevância do cadastramento voluntário: “O cadastramento voluntário de medula óssea é muito importante, é a única chance de vida de alguém que precisa de um transplante de medula e já tentou todas as outras opções. No Brasil, a chance de encontrar um doador não aparentado é de 1 para cada 100.000. Desta forma, quanto maior o número de indivíduos cadastrados no REDOME, maior a probabilidade de encontrar um doador compatível. Parcerias que possam mobilizar pessoas, como essa do Hospital Regional, são essenciais para a conscientização e o cadastro de doadores de medula.”

A diretora-presidente do HRMS, Dra. Marielle Alves Corrêa Esgalha, estende o convite à toda a sociedade. “Todos os que se encaixam nos critérios para a doação de medula óssea, bem como para a doação de sangue, convidamos para se juntarem a essa causa nobre e fazerem a diferença na vida de quem precisa. Sua participação é essencial para salvar vidas e proporcionar esperança a muitos pacientes que aguardam por um transplante de medula óssea”, concluiu.

O transplante de medula óssea é a única forma de salvar portadores de leucemia e algumas outras doenças do sangue.

Entre os critérios para ser doador de medula óssea é preciso ter entre 18 a 35 anos e 9 meses. Não ter doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

