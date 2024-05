AGORA: Bandido morre ao enfrentar a PM no Noroeste

Homem, ainda não identificado, morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar durante a noite desta quarta-feira (8), nas intermediações da Penitenciária Máxima de Campo Grande, localizada no bairro Jardim Noroeste.

Conforme o apurado pelo JD1, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo rondas pela região, depois que denúncias apontaram que indivíduos estavam jogando drogas para dentro do presídio.

Ao andar pela área, eles pararam em um imóvel, localizado no bairro. Entrando, os policiais foram recebidos pelo bandidos, que estava com a arma na mão. Ele chegou a apontar a arma para os militares, que revidaram a iminente agressão e o atingiram. Como ainda estava com sinais vitais, o homem foi levado para a UPA do bairro Tiradentes, onde morreu.

O comparsa dele, que estava na casa no momento da abordagem policial, acabou sendo preso.

Equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Choque estão no local onde o confronto aconteceu, isolando a área e aguardando a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

