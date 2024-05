Peixes transferidos de Bonito para Campo Grande já podem ser vistos no Bioparque

Ponto turístico que se destaca pela biodiversidade pantaneira não para de surpreender, o Bioparque Pantanal apresenta aos visitantes seus novos moradores, peixes que foram doados pelo Aquário de Bonito depois do fechamento.

Após período de quarentena, procedimento padrão que garante saúde e bem-estar dos peixes, parte dos mil indivíduos foram transferidos para os tanques de exposição esta semana.

Das 50 espécies doadas, o destaque vai para o tambaqui 'gigante', batizado de Thiago em homenagem ao proprietário do Aquário de Bonito e a pacu albina, batizada de Cris, esposa de Thiago.

O transporte dos animais até o Bioparque Pantanal, em Campo Grande exigiu protocolos rigorosos e uma força tarefa da equipe de manejo do empreendimento. Biólogos, zootecnistas e médicos veterinários acompanharam cada procedimento que garantiu que os peixes chegassem com segurança ao destino final.

Ao todo foram cinco dias de trabalho e quatro viagens, cada uma com um percurso de 200 quilômetros. Caixas com oxigênio, destinadas exclusivamente para o transporte de peixes vivos a longa distância, foram utilizadas no percurso. A retirada dos animais da antiga casa foi feita durante à noite para que não sentissem o calor do ambiente externo.

