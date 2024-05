Campo Grande é premiada por destaque em baixo nível em perdas de água

O Instituto Trata Brasil, organização da sociedade civil que busca a universalização do saneamento básico no país, promove em maio a 8ª edição do Prêmio “Casos de Sucesso”. O evento gratuito, realizado em parceria com o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais (CEISA) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), tem como intuito reconhecer os esforços dos municípios que são destaques positivos na melhoria dos serviços de saneamento básico.

No final do mês de maio acontece a 8ª edição do Prêmio “Casos de Sucesso” realizado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais (CEISA) da Fundação Getúlio Vargas e Campo Grande foi uma das cidades reconhecidas sendo premiada na categoria “Atingimento das Metas de Perdas de Água”.

A categoria alcançada pela Capital Sul-mato-grossense premia municípios que simultaneamente atendem às metas estabelecidas pela Portaria 490/2021 do MDR (25% em perdas na distribuição e 216 L/ligação/dia em perdas volumétricas) e assim apresentam os menores níveis de perdas.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ano-base 2022, Campo Grande perde apenas 19,80% da água potável nos sistemas de distribuição e o indicador de perdas de ligação é de 114,62 L/lig./dia.

Para Luana Pretto, Presidente-Executiva do Instituto Trata Brasil, reconhecer tal esforço a partir da premiação “Casos de Sucesso” é uma chance de fomentar a busca pela universalização do saneamento em outras localidades brasileiras através de um exemplo positivo. Uma vez que, levar o acesso pleno aos serviços básicos para os habitantes têm o potencial de transformar uma cidade em vertentes sociais, económicas e ambientais. “Em ano de eleições municipais, é fundamental o saneamento estar na pauta e nos planos eleitorais. A universalização dos serviços básicos é uma realidade tangível e existem exemplos no país para mostrar que é possível” - avalia a executiva.

A cerimônia de premiação acontecerá de forma presencial no dia 27 de maio, das 13h30 às 17h, Fundação Getúlio Vargas (FGV) localizada na Avenida 09 de Julho, na cidade de São Paulo (SP).

