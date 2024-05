Prefeitura abre processo seletivo para auxiliar de manutenção e merendeiro

Para compor a formação do cadastro reserva do quadro de pessoal temporário, a Prefeitura de Campo Grande divulgou a abertura do processo seletivo para seleção de auxiliar de manutenção e merendeiro.

A remuneração de ambos os cargos é de R$ 1.412 com exigência de escolaridade “alfabetizado”.

A inscrição será realizada nos dias 22 e 23 de maio de 2024, presencialmente, no horário das 7h30min às 11h e das 13h às 17h30, na Secretaria Municipal de Educação (Semed), no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho que fica a Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.

O candidato deverá entregar a ficha de Inscrição preenchida, datada e assinada pelo próprio candidato, conforme modelo constante do Anexo I (disponível para download no endereço eletrônico www. campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo e, também, disponível no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho/SEMED.

Mas informações sobre as demais documentações a serem entregues e andamento do processo podem ser conferidas no Diário Oficia de Campo Grande https://diogrande.campogrande.ms.gov.br.

Confira o Edital a partir da página 2 da edição desta segunda-feira (20).

