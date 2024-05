Passageiro tenta embarcar com cápsulas de cocaína no estômago em Corumbá

Passageiro de um voo tentou embarcar no Aeroporto de Corumbá com cerca de 125 cápsulas de cocaína em seu estômago durante o domingo (19). Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Informações divulgadas pela Polícia Federal apontam que o suspeito viajaria para São Paulo com os entorpecentes em seu estômago.

Ao passar pelo raio-x, os policiais conseguiram identificar as drogas que estavam no corpo do suspeito.

Essa é a segunda prisão realizada no aeroporto pelo mesmo crime e modus operandi.

Ainda conforme a Polícia Federal, as ações seguirão com o fim de reprimir o tráfico de drogas.

