TJMS doa computadores para Sirpha Lar do Idoso em Campo Grande

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, presidido pelo Desembargador Sérgio Fernandes Martins, fez uma doação a Sirpha Lar do Idoso, localizado no bairro Nova Lima, em Campo Grande. A instituição, que cuida e auxilia cerca de 90 idosos em situação de risco e vulnerabilidade social, recebeu cinco computadores em bom estado de uso.

A doação foi um pedido específico do Sirpha Lar do Idoso, e foi prontamente atendida pela presidência do TJMS. Além de beneficiar diretamente os residentes, essa ação também contribui para a sustentabilidade ambiental, uma vez que promove a reutilização de dispositivos eletrônicos.

Segundo o presidente da instituição, Ivan Nery de Queiroz, uma sala está sendo preparada para a utilização dos computadores em projetos coordenados pela terapeuta ocupacional que atende no Sirpha.

