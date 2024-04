Ex-vereador "Chocolate" assume cargo na Câmara Municipal de Campo Grande

O ex-vereador Waldecy Batista Nunes, o "Chocolate", foi nomeado para o cargo em comissão de Assistente Parlamentar V na Câmara Municipal de Campo Grande.

A nomeação, publicada no Diário Oficial da Casa de Leis, foi assinada pelo presidente Carlos Augusto Borges, o "Carlão". valor do salário a ser recebido pelo ex-vereador não foi divulgado.

"Chocolate" atuou na Prefeitura de Campo Grande, mas foi exonerado do cargo de Gestor de Projeto. Agora, assume um novo cargo no Legislativo, onde também já atuou como vereador.

