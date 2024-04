Hemosul realiza dia 'D' de doação de sangue neste sábado

Para estimular a solidariedade e também promover a última temporada da série Sob Pressão, da rede Globo, o Hemosul realizará o dia "D" de doação de sangue, neste sábado (27), das 7h às 17h, em Campo Grande.

Conforme o hemocentro, as tipagens O+ e O- estão em situação de emergência, com os estoques entre 21% e 17%, respectivamente.

Ao todo, são mais de 80 pontos de coleta em 12 estados brasileiros que participam da campanha. Em Mato Grosso do Sul, a última edição da campanha reuniu mais de 300 doadores, durante a semana, um recorde para o Hemosul.

Critérios para a doação de sangue

* É necessário que o doador apresente um documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação);

* Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos, no Hemosul o menor de idade tem que estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal, ou apresentar o documento de emancipação;

* A rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 51 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

