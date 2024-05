Prefeitura de Campo Grande investe mais de R$ 2 milhões em obras de pontes rurais

A Prefeitura de Campo Grande, comandada pela prefeita Adriane Lopes, fechou contratos com empresas para reforma e construção de pontes nas estradas rurais da Capital. O investimento total é de R$ 2.394.337,80. Os extratos dos contratos foram publicados no Diário Oficial desta terça-feira (07).

O Contrato n. 136 foi firmado entre o Município de Campo Grande, com interveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, e a Empresa Agpower Engenharia e Construções EIRELI. O objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para a reforma de pontes de madeira sobre os córregos companhia CG 324 e Araras CG 324. O valor global é de R$ 137.116,23 e o prazo de execução é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir do recebimento pela Contratada da Ordem de Execução dos Serviços, emitida pela SISEP.

O Contrato n. 137 foi firmado com a Empresa Andrade Construções Ltda. O objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para construção de pontes de concreto nas seguintes localizações: Lote b - Ponte 09 (CG 462 - Córrego Guariroba). O valor global é de R$ 702.115,28 e o prazo de execução é de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento pela Contratada da Ordem de Execução dos Serviços, emitida pela SISEP.

O Contrato n. 138 também foi firmado com a Empresa Andrade Construções Ltda. O objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para Construção de Pontes de Concreto nas Seguintes Localizações: Lote A - Ponte 06 (CG 284 - Córrego Mimoso). O valor global é de R$ 1.555.106,29 e o prazo de execução é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento pela Contratada da Ordem de Execução dos Serviços, emitida pela SISEP.

Os contratos foram assinados pelo chefe da SISEP - Ednei Marcelo Miglioli.

