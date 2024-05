'Mel' e 'Macaco' são presos após furtarem R$ 15 mil em produtos na Capital

O casal ‘Mel’ e ‘Macaco’ foram presos na tarde desta terça-feira (7), em Campo Grande, após furtarem aproximadamente R$ 15 mil em produtos da loja Matucho Refrigeração, localizada na Rua Marechal Rondon, no bairro Amambai.

Ao JD1, Luciano Aparecido Lima Cristal, de 42 anos, dono da empresa, explicou que, na manhã de hoje, o casal passou pela Marechal Rondon já planejando o furto, virando câmeras de segurança da região para evitar que eles fossem reconhecidos.

Apesar do plano, eles esqueceram de uma câmera, o que possibilitou que o casal fosse identificado, já que eram conhecidos na região pelos furtos realizados. Com as informações em mão, a Polícia Militar foi acionada e, após diligências, prenderam ‘Mel’, que informou a localização de ‘Macaco’, que por sua vez informou para quem havia vendido os produtos furtados.

O receptador dos produtos furtados, identificado como Eugênio Espíndola, de 66 anos, trabalha de maneira informal em sua residência, também localizada no Amambai, vivendo de compra e revenda de materiais de reciclagem.

Ele se defendeu, afirmando que não sabia que os materiais eram furtados, no entanto, segundo a polícia, ele já foi autuado outras duas vezes por receptação de produto originário de furto ou roubo, mas foi absolvido.

O advogado Alessandro Rospide, que já representou Eugênio nas outras duas autuações, afirmou que seu cliente caiu “em uma cilada”, e reforça que ele não tinha noção que eram produtos resultantes de furto, mas foi enganado pelo casal.

Confira imagens das câmeras de segurança da dupla saindo do local com os produtos furtados:

