Motorista tenta conversão, acerta moto e deixa jovem ferida na Afonso Pena

Jovem, de 19 anos, ficou ferida no final da manhã deste domingo (5) na Avenida Afonso Pena, no cruzamento com rua Joaquim Távora, no centro de Campo Grande. Ela estava como passageira de um motociclista de aplicativo, de 34 anos, atingido por um veículo de passeio, um Fiat Mobi.

A vítima estava seguindo para a casa da mãe na região do Nova Lima, onde passaria o restante de domingo.

O motociclista explicou que pegou a passageira no Coophavila e seguia pela Afonso Pena na faixa da esquerda, quando ao passar pelo cruzamento, o veículo conduzido por um homem, tentou uma conversão à esquerda, saindo da faixa central para acessar a Joaquim Távora.

Por conta do impacto, ambos foram jogados ao solo e a jovem teve escoriações pelo corpo. O motociclista nada sofreu, mas teve vários danos na motocicleta. A moça foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local realizando os levantamentos da ocorrência.

