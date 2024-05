Gratuito: matrículas para cursinho começam nesta segunda em Campo Grande

A partir desta segunda-feira (20), o aluno da rede pública que tem interesse em reforçar os estudos para o vestibular pode se matricular gratuitamente no cursinho preparatório da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude). As aulas começam no próximo mês e prometem preparar os vestibulandos em sete matérias.

As matrículas poderão ser realizadas até a próxima sexta-feira (24), e devem ser feitas presencialmente.

Duas turmas serão abertas: uma no período vespertino e outra no noturno. As aulas acontecerão de terça a quinta-feira e no sábado. Veja os horários:

De terça a quinta-feira

Período vespertino – das 13h30 às 17 horas;

Período noturno – das 18h30 às 21h30;

Sábado

Período matutino – das 8 horas às 12 horas

As disciplinas ministradas serão: português, redação, biologia, matemática, química, história e física.

Pode participar do projeto o aluno que ainda cursa ou já concluiu o 3º ano do ensino médio em escola pública ou é bolsista de escola privada.

Para a matrícula é necessário cópia do comprovante de conclusão ou declaração de matrícula no 2º ou 3º ano do ensino médio em escola pública, ou a declaração de bolsista. Também é preciso a cópia do RG e CPF e comprovante de residência.

As alunas começam no dia 8 junho e vão até o dia 30 de agosto. As vagas são limitadas!

Serviço

Matrícula: 20 a 24 de maio;

Horário: das 07h30 às 16:30;

Endereço da matrícula: R. Vinte e Cinco de Dezembro, 924 – Jardim dos Estados, Condomínio Marrakech;

Telefone: (67) 3314-3577 ou WhatsApp: (67) 99287-2008.

