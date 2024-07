Estudantes já podem fazer o aditamento contratual do FIES do 2º semestre de 2024

O calendário de aditamentos contratuais do FIES através da Caixa Econômica começou nesta segunda-feira (22) referentes ao segundo semestre de 2024.

Cerca de 148 mil estudantes também podem realizar os aditamentos de renovação e suspensão temporária por meio do aplicativo FIES CAIXA até 30 de novembro.

Os contratos entre os alunos e a CAIXA devem ser aditados semestralmente. A renovação é iniciada pela faculdade e deve ser validada, posteriormente, pelo estudante. Para a efetivação do aditamento, os estudantes devem estar adimplentes.

Todos os estudantes que possuem contrato de financiamento do Novo FIES em fase de utilização e que já tenham realizado os aditamentos dos semestres anteriores, ou tenham efetivado o contrato no primeiro semestre de 2024, devem realizar o aditamento no segundo semestre de 2024.

Estão entre as manutenções contratuais obrigatórias (aditamentos de renovação semestral, suspensão temporária, transferência de curso ou de instituição e encerramento antecipado) pelo portal SifesWeb .

O valor de financiamentos previstos para público-alvo é de R$ 326,5 milhões.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também