SENAR oferece 420 vagas gratuitas para cursos técnicos em MS; confira

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) está oferecendo 420 vagas gratuitas em cursos técnicos em Mato Grosso do Sul, com turmas tanto em Campo Grande quanto em 11 municípios do interior do Estado.

As vagas são para cursos, tanto presenciais quanto semipresenciais, nas áreas de Agropecuária, Florestas, Agronegócio, Agricultura e Zootecnia.

As aulas presenciais serão realizadas no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande, e contarão com 60 vagas para o curso Técnico em Agropecuária e 20 vagas para o curso Técnico em Florestas.

Já na modalidade semipresencial, cada polo contará com 20 vagas nas cidades de Angélica, Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Maracaju, Três Lagoas, Ivinhema, Bataguassu, Inocência e Corumbá.

A duração dos cursos será de dois anos, com aulas on-line e encontros presenciais aos sábados nos Sindicatos Rurais de cada município polo.

Para se inscrever, basta acessar o portal oficial do SENAR . As inscrições seguem abertas até o dia 23 de junho.

