Ministério Público investiga escola com falhas estruturais e salas improvisadas em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou inquérito civil para apurar as condições estruturais de uma escola municipal em Novo Horizonte do Sul, após vistoria identificar falhas que podem comprometer a segurança e o aprendizado dos alunos.

A inspeção apontou problemas como falta de ventilação adequada, falhas na rede elétrica e limitações nos banheiros, além de dificuldades na climatização das salas. Em alguns dias, o calor intenso chegou a provocar mal-estar em estudantes e professores, com suspensão antecipada das atividades.

De acordo com o relatório, a unidade passa por reforma no prédio principal, o que levou à divisão das turmas. Parte dos alunos foi transferida para salas improvisadas em um espaço alugado junto a uma igreja, onde também foram identificadas condições inadequadas de funcionamento.

A vistoria também constatou a ausência de coordenação pedagógica para os anos finais, o que tem impactado o acompanhamento das atividades escolares e o atendimento aos estudantes.

Diante dos problemas, o MPMS notificou a gestão municipal para apresentar cronograma das obras e medidas adotadas, além de acionar o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária para avaliações técnicas. O órgão informou que seguirá acompanhando o caso para garantir condições adequadas de ensino.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também