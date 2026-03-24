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Mato Grosso do Sul recebe selo ouro do MEC por avanÃ§o na alfabetizaÃ§Ã£o

Estado e 43 municÃ­pios sÃ£o reconhecidos; Ã­ndice de crianÃ§as alfabetizadas chega a 66% e supera meta prevista para 2025

24 marÃ§o 2026 - 16h55Taynara Menezes
O Estado atingiu 66% de crianças alfabetizadasO Estado atingiu 66% de crianÃ§as alfabetizadas   (Foto: Arquivo/SED)

O Governo de Mato Grosso do Sul recebeu, em cerimônia realizada em Brasília (DF) na segunda-feira (23), o selo ouro do Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). Além da rede estadual, 43 municípios também foram premiados.

Durante o evento, foi divulgado o Indicador Criança Alfabetizada (ICA). O Estado atingiu 66% de crianças alfabetizadas, mesmo índice nacional, superando a meta prevista para 2025. Segundo o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, o resultado reflete o trabalho conjunto entre redes estadual e municipais.

"O avanço de Mato Grosso do Sul no ICA demonstra a seriedade do trabalho realizado pelas redes estadual e municipais. Superar a meta projetada para 2025 é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade. Esse resultado reforça a importância do regime de colaboração para que Estado e municípios continuem avançando juntos na alfabetização das crianças sul-mato-grossenses", afirma o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

A conquista reforça a prioridade da alfabetização no Estado e o compromisso com a aprendizagem e o direito das crianças de serem alfabetizadas na idade adequada. A coordenadora Gorete Siqueira ressaltou que o reconhecimento é fruto de planejamento, trabalho contínuo e engajamento de gestores, professores e equipes técnicas.

A cerimônia reuniu representantes de todo o país, incluindo prefeitos, dirigentes municipais de educação e equipes técnicas.

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