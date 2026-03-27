Etienne e Danielle vencem eleiÃ§Ã£o na UFGD com 56,3% dos votos

A comunidade acadêmica da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) escolheu, nesta quarta-feira (26), a nova reitoria para os próximos quatro anos. Na Consulta Prévia, a Chapa 1 – Avança UFGD, formada pelo professor Etienne Biasotto e pela professora Danielle Marques Vilela, venceu com 56,3% dos votos.

O grupo teve maioria nas três categorias, 257 votos entre docentes, 503 entre técnicos administrativos e 2.297 entre estudantes.

A eleição marca mais um passo após o período de intervenção federal vivido pela universidade entre 2019 e 2022, quando foram nomeadas gestões temporárias. Na época, Etienne havia sido o mais votado, mas não assumiu o cargo.

Durante a campanha, a chapa defendeu uma universidade mais democrática, inclusiva e acolhedora, com foco em permanência estudantil, acessibilidade, combate às violências e fortalecimento do Hospital Universitário. O grupo também teve apoio do atual reitor, Jones Dari Goetter, e aposta na continuidade com avanços. “Nosso projeto é de continuidade com avanço”, afirmou Etienne

Etienne Biasotto está na UFGD desde 2012, é doutor em Engenharia Elétrica pela USP e atualmente ocupa o cargo de pró-reitor de Graduação. Já atuou também na área de planejamento e no Hospital Universitário. Danielle Marques Vilela, eleita vice-reitora, é professora da instituição há 15 anos, engenheira agrônoma, doutora em Ciência dos Alimentos e diretora da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais.

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