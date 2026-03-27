Menu
Menu Busca sexta, 27 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
EducaÃ§Ã£o

Etienne e Danielle vencem eleiÃ§Ã£o na UFGD com 56,3% dos votos

A chapa AvanÃ§a UFGD conquistou maioria nas trÃªs categorias

27 marÃ§o 2026 - 08h22Sarah Chaves
Etienne Biasotto e Danielle Marques VilelaEtienne Biasotto e Danielle Marques Vilela   (DivulgaÃ§Ã£o )

A comunidade acadêmica da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) escolheu, nesta quarta-feira (26), a nova reitoria para os próximos quatro anos. Na Consulta Prévia, a Chapa 1 – Avança UFGD, formada pelo professor Etienne Biasotto e pela professora Danielle Marques Vilela, venceu com 56,3% dos votos.

O grupo teve maioria nas três categorias, 257 votos entre docentes, 503 entre técnicos administrativos e 2.297 entre estudantes.

A eleição marca mais um passo após o período de intervenção federal vivido pela universidade entre 2019 e 2022, quando foram nomeadas gestões temporárias. Na época, Etienne havia sido o mais votado, mas não assumiu o cargo.

Durante a campanha, a chapa defendeu uma universidade mais democrática, inclusiva e acolhedora, com foco em permanência estudantil, acessibilidade, combate às violências e fortalecimento do Hospital Universitário. O grupo também teve apoio do atual reitor, Jones Dari Goetter, e aposta na continuidade com avanços. “Nosso projeto é de continuidade com avanço”, afirmou Etienne

Etienne Biasotto está na UFGD desde 2012, é doutor em Engenharia Elétrica pela USP e atualmente ocupa o cargo de pró-reitor de Graduação. Já atuou também na área de planejamento e no Hospital Universitário. Danielle Marques Vilela, eleita vice-reitora, é professora da instituição há 15 anos, engenheira agrônoma, doutora em Ciência dos Alimentos e diretora da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais.

 

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

O Estado atingiu 66% de crianças alfabetizadas
EducaÃ§Ã£o
Mato Grosso do Sul recebe selo ouro do MEC por avanÃ§o na alfabetizaÃ§Ã£o
Educação física em CIEIs é alvo de fiscalização do MP em MS
EducaÃ§Ã£o
EducaÃ§Ã£o fÃ­sica em CIEIs Ã© alvo de fiscalizaÃ§Ã£o do MP em MS
Visita do Governador com a ministra Marina Silva
EducaÃ§Ã£o
Casa do Homem Pantaneiro recebe debates, cinema e exposiÃ§Ãµes sobre biodiversidade na COP15
Campus da UFMS em Campo Grande
EducaÃ§Ã£o
UFMS promove programaÃ§Ã£o cientÃ­fica em paralelo Ã  COP15 em Campo Grande
Presidente da CE, Teresa Leitão é a relatora do Plano Nacional de Educação
EducaÃ§Ã£o
Novo PNE, que define metas da educaÃ§Ã£o no paÃ­s, deve ser votado na terÃ§a (24)
Atividades práticas serão oferecidas em tanque sustentável desenvolvido pelo IFMS
EducaÃ§Ã£o
Acordo internacional leva curso do IFMS ao Paraguai pela primeira vez
ESAN celebra 10 anos do doutorado em Administração
EducaÃ§Ã£o
ESAN celebra 10 anos do doutorado em AdministraÃ§Ã£o
Aula Escola Estadual Lucia Marti
EducaÃ§Ã£o
Estudantes de MS pedem mais tecnologia, esportes e aulas prÃ¡ticas em 'escola do futuro'
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
EducaÃ§Ã£o
UEMS divulga lista de selecionados para cursinho preparatÃ³rio gratuito
MS lança coletânea inédita para alfabetização de crianças indígenas Guarani-Kaiowá
EducaÃ§Ã£o
MS lanÃ§a coletÃ¢nea inÃ©dita para alfabetizaÃ§Ã£o de crianÃ§as indÃ­genas Guarani-KaiowÃ¡

Mais Lidas

Gabriel foi atingido por vários tiros
JustiÃ§a
Por assassinato no bairro Moreninha, homem Ã© condenado a 19 anos de prisÃ£o
Polo foi encontrado em uma área de mata no Jardim Colúmbia
PolÃ­cia
Carro Ã© encontrado abandonado e suspeita de que seja de mulher morta no Inferninho
Viatura PCMS -
PolÃ­cia
Corpos encontrados em dias diferentes no Inferninho sÃ£o identificados pela polÃ­cia
Roberto Mazzini é servidor estadual
PolÃ­cia
'Chegou fazendo ameaÃ§as e atirando', diz chaveiro que viu Bernal matar empresÃ¡rio