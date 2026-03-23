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Casa do Homem Pantaneiro recebe debates, cinema e exposiÃ§Ãµes sobre biodiversidade na COP15

ConexÃ£o Sem Fronteiras promove atividades sobre Pantanal, espÃ©cies migratÃ³rias e mudanÃ§as climÃ¡ticas

23 marÃ§o 2026 - 18h00Taynara Menezes
Visita do Governador com a ministra Marina SilvaVisita do Governador com a ministra Marina Silva   (Foto: Bruno Rezende/Secom-MS)

A Casa do Homem Pantaneiro, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, recebe de hoje (23) até domingo (29) o Conexão Sem Fronteiras, espaço aberto ao público que integra a programação da COP15. Com entrada gratuita, a iniciativa reúne debates, sessões de cinema, exposições e atividades culturais voltadas à conservação da biodiversidade e à sensibilização socioambiental.

A programação da semana é dividida por temas. A abertura destaca aves migratórias, turismo de observação e saberes tradicionais. Nos dias seguintes, a atenção se volta para ecossistemas marinhos e a biodiversidade do Atlântico Sul.

O terceiro dia foca no Pantanal, abordando proteção de habitats, prevenção de incêndios e conservação de grandes mamíferos. O encerramento técnico reforça a integração entre biomas, com destaque para paisagens aquáticas, áreas úmidas e rotas migratórias.

Entre os destaques estão a mostra Cine Pantanal, que usa o audiovisual como ferramenta de conscientização, e a exposição Pantanal Conecta, que evidencia as dinâmicas ecológicas e culturais do bioma e os impactos das mudanças climáticas. Durante o final de semana, atividades educativas e rodas de conversa voltadas para crianças e famílias ampliam o alcance social da iniciativa.

O governador Eduardo Riedel visitou o local juntamente com à ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), apresentando o espaço e as iniciativas que ali serão feitas, não somente durante a COP15.

"Este espaço será permanente para a educação ambiental. Todo o Parque [das Nações Indígenas] vai passar por revitalização, uma mudança muito grande na parte elétrica, no espaço esportivo. Então nesse local que já é o grande parque de Campo Grande, onde a população vem em massa, vamos ter a Casa do Homem Pantaneiro como o legado para a educação ambiental", frisa Eduardo Riedel ao comentar sobre o local e anunciar obras em todo o entorno.

O espaço também valoriza a diversidade de narrativas, reunindo fotógrafos, realizadores e instituições parceiras, como GEF Terrestre, Funbio, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Global Environment Facility e Documenta Pantanal. A realização é do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Governo Federal, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, que investe na revitalização do Parque das Nações Indígenas para consolidar a Casa do Homem Pantaneiro como legado para a educação ambiental.

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