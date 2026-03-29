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Concurso de redação vai premiar estudantes por textos sobre a Rota Bioceânica em MS

Lançada durante a COP15, iniciativa selecionará 25 produções de alunos da rede pública estadual

29 março 2026 - 15h15Vinicius Costa
Lançamento do evento foi na UFMSLançamento do evento foi na UFMS   (Gabriela Couto)

O lançamento de um concurso de redação voltado a estudantes da rede pública estadual marcou a programação da COP15, realizada nesta sexta-feira (27) na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A iniciativa propõe a reflexão sobre a Rota Bioceânica e o papel estratégico do Estado na integração sul-americana.

Com o tema “A Rota Bioceânica: desafios e oportunidades para Mato Grosso do Sul”, o concurso é direcionado a alunos do ensino médio e busca estimular a escrita e o pensamento crítico. A ação é realizada pela UFMS em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED) e o Senado Federal.

Além de incentivar o debate entre os jovens, a iniciativa prevê premiação para os melhores trabalhos. Ao todo, 25 redações serão selecionadas, e os autores receberão aparelhos celulares de última geração, viabilizados por meio de articulação institucional.

Podem participar estudantes regularmente matriculados na rede pública estadual. Os textos devem ser dissertativo-argumentativos, escritos à mão, com extensão entre 25 e 30 linhas. Cada escola poderá encaminhar até cinco redações, que serão avaliadas entre 22 de abril e 8 de maio. O resultado final está previsto para o dia 14 de maio.

A proposta conta com o apoio do senador Nelsinho Trad, que participou da agenda e atuou na articulação para viabilizar a iniciativa.

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