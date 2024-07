'Quero Bolsa' oferta mais de 476 mil bolsas de estudo para o 2° semestre em MS

Como forma de oferecer acesso a instituições de ensino, a Quero Bolsa, principal portal de bolsas de estudo no Brasil, está disponibilizando mais de 476 mil bolsas de estudo para graduação nas modalidades presencial, EaD e semipresencial no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a instituição, as bolsas tem descontos que podem chegar a 90% durante todo o curso com início no 2º semestre de 2024.

"As bolsas de estudo são ideais para pessoas que desejam cursar a faculdade com uma mensalidade que caiba no orçamento, para aqueles que não conquistaram bolsas oferecidas diretamente pelas universidades e não conseguiram ingressar numa universidade pública", diz Jessica Brihy, CMO da Quero Educação.

Os estudantes podem garantir mensalidades com descontos sem precisar comprovar renda ou ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As bolsas de estudo oferecidas abrangem diversos níveis de ensino, atendendo a diferentes necessidades e perfis de alunos. Informações pelo site da Quero Bolsa ou pelo WhatsApp 0800 123 2222.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também