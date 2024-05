JD1TV: Vídeo mostra fogo 'tomando conta' de mercado do São Jorge da Lagoa

Imagens encaminhadas ao JD1 mostram o incêndio que destruiu a parte externa do Supermercado Pires, localizado na rua Fátima do Sul, no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. O fogo começou por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (17).

Ainda não é possível afirmar o que teria dado inicio as chamas. Um transformador, localizado nas intermediações, acabou explodindo e deixando toda a região sem luz desde que o fogo começou.

O JD1 Notícias conversou com Gustavo Rodrigues, gerente de operações da rede, que informou que a ideia é abrir a loja normalmente depois que a Energisa restabelecer a energia na região, porém, disse que caso exista uma demora, será necessário a contratação de um gerador devido aos perecíveis no supermercado.

"Foi um susto quando o alarme disparou. Aí cheguei aqui e estava cheio de gente. O fogo destruindo toda essa parte. Mas graças a Deus não teve muito dano material, porque foi do lado de fora", disse.

Alguns funcionários foram vistos chegando pelo local e ficaram assustados ao verem a cena.

O Corpo de Bombeiros, que atuou no combate as chamas, deixou o local pouco depois das 6h, trabalhando para que não existissem novos focos de incêndio.

No espaço em que o fogo começou, ficavam arquivos, paletes e outros objetos antigos que eram guardados naquele ambiente.

Veja as imagens:

