Receptador dos produtos furtados por 'Mel' e 'Macaco' ficará preso

Eugênio Espíndola, de 66 anos, receptador dos produtos furtados pelo casal ‘Mel’ e ‘Macaco’ na manhã desta terça-feira (7), ficará preso pelo crime de receptação. A decisão da polícia rejeita o pedido do advogado de defesa do idoso, Alessandro Rospide, que alegou problemas de saúde como fatores para justificarem sua soltura mediante pagamento de fiança.

Inicialmente, o advogado afirmou à imprensa que esperava que o delegado fosse arbitrar fiança, baseado em problemas de saúde como hipertensão, Parkinson e diabetes, o que possibilitaria a liberdade de Eugênio ainda hoje. Ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

Segundo a polícia, não foi possível recuperar todos os materiais roubados, já que o idoso afirmou aos agentes que vendeu parte deles para um “desconhecido” que passava pela rua.

O receptador até tentou se defender, afirmando que não sabia que os materiais eram furtados, no entanto, segundo a polícia, ele já foi autuado outras duas vezes por receptação de produto originário de furto ou roubo, mas foi absolvido.

O advogado Alessandro Rospide, que já representou Eugênio nas outras duas autuações, afirmou que seu cliente caiu “em uma cilada”, e reforça que seu cliente não tinha noção que eram produtos resultantes de furto e que ele foi enganado pelo casal.

