Viu a Ketllyn? Jovem sumiu na região do Guanandi na noite dessa sexta-feira

A jovem Ketllyn Passos, de 24 anos, está desaparecida em Campo Grande. Segundo informações repassadas pela família, ela teria saído sozinha de casa na noite dessa sexta-feira (3), por volta das 23h, sem o celular e documentos. Ela mora na região do Guanandi.

Em postagens compartilhadas nas redes sociais, a irmã da jovem faz um apelo. "Gente, por favor, minha irmã está desaparecida. Se alguém a viu ou falou com ela, por volta das 23h de ontem, me liga ou liga pra minha mãe. Estamos desesperadas atrás dela!", pediu.

De acordo com relatos de amigos, Ketllyn sofre com depressão e teria desabafado com uma amiga, antes de sumir, que não estava bem. A família está desesperada e pede ajuda neste momento de muita apreensão.

Ketllyn saiu de casa como se fosse fazer uma caminhada, vestida com uma legging preta e blusa preta. Aqueles que tiverem alguma informação sobre a jovem, podem entrar em contato com a família pelos números (67) 98407-0581 e (67) 99106-7776. Ajude!

