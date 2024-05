Nostalgia! "Bonde 10 anos - A Paquera" terá evento nos dias 25 e 26 de maio

Essa é só para os amantes do Flash Back! Nos dias 25 e 26 de maio, acontecerá o "Bonde 10 anos - A Paquera" em Campo Grande. O evento será na Arena Tony Gol com entrada gratuita para toda a população.

Dançando desde 2013, o grupo está promovendo o baile em parceria com a Prefeitura da Capital, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), a Lei Paulo Gustavo, juntamente do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

No primeiro dia de evento o 'agito ta galera' fica por conta do Dj JB; Dj Helton Moreno; Patty Araújo; e Dj Marcello Cavallero.

"Já no segundo dia teremos o Dj Adelino da escola Mega Dj; Sávio Amorim um dos DJs mais antigos de Campo Grande; Dj Sammy; Banda Alziras com especial Mamonas Assassinas; e Dj Marquinhos Espinosa o melhor dj do Brasil", detalhou o produtor executivo e dançarino do grupo, Zeka de Souza.

Serviço

"Bonde 10 anos - A Paquera";

25 e 26 de maio de 2024;

18h às 22h;

Arena Tony Gol – Rua Tucuruvi, 1271 no bairro Alves Pereira;

