Vereadores aprovam quatro projetos durante sessão desta terça

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram quatro propostas durante sessão desta terça-feira (07).

Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de decreto legislativo 2.752/24, do vereador Gilmar da Cruz, que concede o título de “Visitante Ilustre” da cidade de Campo Grande ao Pastor Luciano Subirá.

Em única discussão e votação, foi aprovado o projeto de resolução 544/24, de autoria da vereadora Luiza Ribeiro, que institui a Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero no Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande.

Já em 1ª discussão e votação, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 11.191/23, de autoria do vereador Professor Juari, que institui no calendário oficial do município de Campo Grande o “Dia Municipal da Educação Infantil”, a ser celebrado no dia 25 de agosto.

Por fim, foi aprovado em 2ª discussão e votação o projeto de lei 11.271/24, que institui no calendário de eventos, no segundo fim de semana de cada mês, a “Feira Comunitária do Bairro Santo Antônio” no município de Campo Grande. A proposta é de autoria dos vereadores Carlos Augusto Borges, o Carlão, e Dr. Sandro Benites.

