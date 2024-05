JD1TV: Caminhonete "lotada" com 9 pessoas perde controle e causa acidente na Capital

Um grave acidente na Avenida Duque de Caxias, logo em frente ao Forte Pantanal, no Bairro Vila Alba, em Campo Grande, terminou com três pessoas resgatas em estado grave na manhã deste domingo (5), após uma caminhonete se chocar contra um semáforo da via.

Dentro do veículo, foram constatadas nove pessoas, com uma delas fugindo do local logo após o acidente. As outras oito foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), três delas em estado grave.

O suspeito de ser condutor da caminhonete, um jovem de 24 anos, está dentre um dos resgatados.

Segundo informações no local, a suspeita é que o veículo, uma caminhonete Mitsubishi L-200, seguia em alta velocidade e em zigue-zague pela Duque de Caxias. Pela via, é possível se observar marcas deixadas pelos pneus da caminhonete.

A força do impacto com o semáforo foi tão forte que ele foi arrancado de sua base e se encontra caído no meio da calçada. O tráfego no local foi parcialmente impedido em duas das faixas da avenida.

Além dos Bombeiros e SAMU, a Polícia Militar também está no local. Confira vídeo do acidente:

