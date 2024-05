Adriane sanciona Programa 'Idade de Sorrir' em Campo Grande

Nesta terça-feira (07), a prefeita Adriane Lopes sancionou o Programa "Idade de Sorrir" em Campo Grande. A lei, de número 7.240, foi aprovada pela Câmara Municipal.

O programa é destinado a assegurar o direito de acesso à saúde bucal para pessoas idosas que residem em instituições de longa permanência, asilos e abrigos no município de Campo Grande, de acordo com o Estatuto do Idoso.

Conforme a lei, o Programa "Idade de Sorrir" atuará de forma permanente com o objetivo de atender os idosos com dignidade. Ainda segundo a legislação, os idosos terão direito a procedimentos odontológicos, aplicação de flúor, orientações sobre o manuseio da escovação e exames clínicos.

