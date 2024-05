Covid-19: Estado tem 137 novos casos em uma semana

O mais recente Boletim Epidemiológico da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta terça-feira (14), apontou para 134 novos casos da doença confirmados e notificados em uma semana.

Em relação a última semana epidemiológica, o Estado viu os óbitos por Covid aumentarem para 65. A mais recente vítima foi uma idosa de 73 anos, de Campo Grande, que faleceu no dia 30 de abril. Ela apresentada quadro de Imunodeficiência/Imunodepressão.

Também foram notificados outros dois óbitos confirmados por Covid. Uma das vítimas, uma idosa de 69 anos, moradora de Água Clara, tinha Doença Cardiovascular Crônica e veio a óbito no dia 4 de maio. A outra vítima, uma idosa de 74 anos, que vivia em Campo Grande, faleceu dia 18 de março, com a morte sendo contabilizada apenas no mais recente boletim epidemiológico.

Campo Grande liderou no ranking dos novos positivos, sendo responsável pelo registro de 105 novos casos da Doença. Chapadão do Sul aparece em segundo, mas com bem menos casos que a Capital, sendo responsável por apenas 6 novas notificações.

Desde o início da pandemia de Covid em Mato Grosso do Sul, o Estado já registrou 633.785 casos confirmados e teve 11.246 óbitos em decorrência da doença. Neste ano, a Saúde já registrou 9.288 casos de Covid em MS.

Cobertura vacinal

Segundo a SES, 80,8% da população de Mato Grosso do Sul já foram imunizados com a vacina monovalente. Os idosos entre 75 a 79 anos correspondem a faixa etária com maios taxa de imunização, com 140,5% no esquema primário e 60,7% no reforço de bivalente.

