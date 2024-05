Saúde e Bem-Estar acompanha congresso de odontologia nesta sexta

O Saúde e Bem-Estar desta semana será diretamente do 1º Congresso Nacional Tatiana Salazar, que acontece em Campo Grande, no Ondara Buffet Palace, voltado para o dia a dia dos consultórios odontológicos.

O Dr. Plácido Menezes estará no evento conversando com alguns palestrantes, que no total são 11 nomes conhecidos na área da odontologia, de nível clínico e científico. O congresso inicia amanhã (17) e encerra no sábado (18).

O Ondara Palace está localizado Av. Des. Leão Neto do Carmo, nº 1464, Jardim Veraneio. Para saber mais sobre o evento, clique aqui.

O programa estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

Saiba Mais Saúde TV JD1TV: Dentistas convidam profissionais de MS para Congresso de Odontologia

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Saúde TV JD1TV: Dentistas convidam profissionais de MS para Congresso de Odontologia

Deixe seu Comentário

Leia Também