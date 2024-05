JD1TV: Dentistas convidam profissionais de MS para Congresso de Odontologia

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (10), contou com a participação com dois nomes da odontologia. A Dra. Tatiana Salazar e o Dr. João Palmieri.

A dentista atua no ensino especializado da área e é responsável pela organização do 1º Congresso Nacional de Odontologia, que será realizado em Campo Grande, nos dias 17 e 18 deste mês.

O objetivo do evento é capacitar os profissionais da odontologia de Mato Grosso do Sul com a ajuda de nomes de referência da área, como o Dr. João Palmieri. “Só a nata da odontologia no evento”, disse ele.

Assista:

