JD1TV: Unimed aumenta número de programas para prevenção de doenças

Ao lado do Dr. Placido Menezes no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (14), está o presidente do Conselho de Administração da Unimed Campo Grande, Dr. Eduardo Kawano, que também é médico e anestesista.

O presidente falou sobre o Plano de saúde da Unimed e também sobre os programas de prevenção oferecidos pela instituição.

Esses programas objetivam direcionar os pacientes para a cultura da prevenção, incluindo as mudanças de hábitos. “É a chave para a área da saúde”, disse o Dr. Kawano.

Ele defende que a prevenção de doenças deve começar cedo na cultura do indivíduo. Segundo o médico, os programas focam em doenças crônicas, como a hipertensão. E que abrange todas as idades, incluindo crianças que apresentam esses quadros.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também