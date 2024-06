JD1TV: Aumento de casos de Miopia está relacionado ao uso de celulares e tablets

Nesta sexta-feira (07), o oftalmologista Dr. Henrique Marini Ferreira esteve no programa Saúde e Bem Estar e falou sobre doenças da área e a evolução da indústria, que trabalha com a óptica e a física.

Como no caso do tratamento da Miopia, que é um distúrbio em que objetos próximos são vistos com clareza, mas os distantes não. Segundo Dr. Herique, as lentes dos óculos não estão só corrigindo a doença, mas também estão impedido que ela progrida, e aumente o grau dos pacientes, estabilizando a visão ainda na adolescência.

Ele também lembra que nos últimos anos, o número de casos de Miopia aumentou por causa do uso de celulares e tablets pelos adolescentes. Por isso, ele aconselha que as pessoas fiquem mais próximas da janela, peguem mais luz natural e não fiquem trancados dentro de um quarto somente com luz artificial.

