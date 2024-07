JD1TV: Saúde bucal pode implicar no tratamento de doenças crônicas, diz odontólogo

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (12) falou sobre a saúde bucal de pessoas acima dos 50 anos. Quem conversou sobre o tema com o Dr. Plácido Menezes foi o odontólogo Marco Polo Siebra.

Segundo ele, um dos maiores problemas é a desinformação dos pacientes da terceira idade. Muitos deles não reconhecem que a boca é um órgão importante do corpo humano.

“A saúde começa pela boca”, disse Marco Polo. Segundo ele, na maioria da vida, as pessoas negligenciam o cuidado com a boca, e por isso, quando estão na terceira idade, chegam aos consultórios “mutilados”.

Ou seja, desdentados parcialmente ou totalmente. O que pode causa complicações em outras doenças crônicas, como a diabetes.

De acordo com Marco Polo, os problemas na boca demandam energia e concentração de 80% do cérebro, restando apenas 20% para gerenciar o resto dos órgãos.

