JD1TV: Mudanças climáticas podem causar problemas crônicos na pele, diz dermatologista

Uma onda de calor passou por Campo Grande, seguida de uma frente fria na terça (14) e quarta-feira (15), e nesta quinta (16) a temperatura voltou a subir. Diante disso, o JD1 conversou com o médico dermatologista, Dr. Guilherme Bittner, para saber como podemos cuidar da pele diante dessas mudanças climáticas.

Segundo ele, essas mudanças acarretam vários problemas, como no período frio, na qual o aumento de banhos quentes resseca a pele, que pode resultar em coceiras e dermatites.

A principal forma de se proteger é a hidratação, pois “cria uma película de proteção que segura a umidade da pele”. Algo que pode ser feito com o uso de hidratante.

Quanto ao protetor solar, o uso é essencial mesmo nos dias frios, quando os raios solares são menores. “Ter o hábito, a consciência de usar sempre, é o que vai te manter protegido a longo prazo”, afirmou o dermatologista.

