Maria Aparecida Pedrossian passa a contar com Operação da "Guarda em Ação"

A Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi instalada na Avenida Orlando Daro, na região do Bandeira, no Bairro Maria Aparecida Pedrossian.

A partir desta terça-feira (7), através da Operação “Guarda em Ação”, a base funcionará das 7h às 22h com rondas na região. Ao todo, 4 viaturas de 4 rodas e 6 motos farão o reforço no local para que todos os cidadãos tenham acesso igualitário aos serviços de segurança pública.

A operação “Guarda em Ação” que tem percorrido as sete regiões urbanas da cidade e possui Base Móvel com uma estrutura completa, incluindo um ônibus equipado que oferece condições adequadas para que os guardas possam desempenhar suas funções com eficiência.

Também estarão presentes a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (GEMOP) para trabalhos na região.

