Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva

Nesta terça-feira (07), o Fluminense oficializou o retorno de Thiago Silva. O zagueiro foi formado nas categorias de base do clube, é multicampeão e com quatro Copas do Mundo no currículo, o jogador retorna ao Brasil.

Titular nas copas de 2014, 2018 e 2022, além de ter participado do grupo de 2010, na edição da África do Sul. O zagueiro ainda coleciona títulos em sua passagem pelo futebol europeu.

Ele é multicampeão na França, também conquistou a Champions League, Mundial de Clubes e Supercopa Europeia. Thiago Silva atuou no Fluminense de 2006 a 2008, quando foi contratado pelo Milan, da Itália. E está no Chelsea desde 2020.

O brasileiro permanecerá em Londres nos próximos dias e cumprirá o contrato com o Chelsea, que acaba no dia 30 de junho.

O clube carioca fez uma postagem para celebrar a volta do "monstro", apelido que Thiago Silva recebeu no início da carreira. O zagueiro assinou com o Fluminense até junho de 2026 e só poderá atuar pele equipe a partir de dez de julho, data em que a janela de transferências europeia abrirá.

