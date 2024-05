Conmebol aprova 26 atletas por seleção na Copa América; Dorival deve convocar mais três

Saiba Mais Esportes Dorival convoca seleção para a Copa América

A Conmebol aprovou uma mudança para as seleções que vão disputar a Copa América entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos. Os técnicos poderão convocar mais três jogadores.

A entidade aumentou de 23 para 26 atletas por equipe. O acréscimo de mais três nomes foi aprovado em Conselho da Conmebol, realizado em Bangkok, na Tailândia.

Diante da mudança, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr., deve convocar os três nomes a mais que terá direito de levar para a competição. No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu a data em que acontecerá o anúncio dos atletas que vão integrar a relação.

Mas a entidade tem o próximo domingo (19) como prazo final para ter o grupo completo para os amistosos contra o México e os Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, respectivamente.

O duelo contra o México, no dia 8, acontecerá no Kyle Field, em College Station, no Texas. O segundo será contra os Estados Unidos, dia 12, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

De acordo com a programação divulgada pela CBF, os atletas que atuam na Europa se apresentarão no dia 30 de maio, com exceção de Rodrygo e Vinicius Jr. que jogarão a final da Champions League no dia 1º de junho. Enquanto os que defendem times brasileiros começam a treinar na Flórida no dia 3 do mesmo mês.

O Brasil está no grupo D da competição. A estreia acontece contra a Costa Rica, dia 24 de junho. Em seguida, o adversário será o Paraguai, no dia 28. O último jogo da chave é contra a Colômbia, no dia 2 de julho.

