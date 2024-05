Prefeitura de Campo Grande investe R$ 19,3 milhões em iluminação pública LED solar

A prefeitura de Campo Grande, chefiada pela prefeita Adriane Lopes, fechou contratos com a Construtora B&C Ltda. para a implantação de luminárias públicas LED solares em diferentes locais da cidade. O investimento total nesses contratos é de R$ 19.308.128,58.

O Lote III, que abrange as avenidas José Barbosa Rodrigues e Amaro Castro Lima, tem um valor de R$ 5.410.484,82. Já o Lote II, que inclui as avenidas Prefeito Lúdio Coelho, Nasri Siufi e Duque de Caxias, tem um valor global de R$ 7.106.460,66. O Lote IV, que abrange os parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Ecológico do Sóter e Poloesportivo da vila Nasser, tem um valor de R$ 6.791.183,10.

Os contratos foram assinados pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ednei Marcelo Miglioli, e os extratos foram publicados no Diário Oficial desta segunda-feira (06).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também