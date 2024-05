Brasil pode importar arroz e feijão para lidar com prejuízos nas safras, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (7), durante entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que o Brasil poderá, se for o caso, importar arroz e feijão para lidar com os prejuízos nas safras devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

"Agora com a chuva eu acho que nós atrasamos de vez a colheita [do arroz] do Rio Grande do Sul. Se for o caso para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha", afirmou o presidente.

Lula havia discutido com os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, sobre a inflação dos alimentos, mas recebeu positiva dos ministros que os preços reduziriam com o avanço da colheita.

Atualmente, o Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz no Brasil, e Lula acredita que com as enchentes, haverá um impacto na oferta do alimento para os consumidores, o que pode resultar no aumento dos preços.

