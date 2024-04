'Procon na Rua' estará no Jardim Tarumã durante a tarde deste sábado

Serviços do Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) estarão disponíveis, neste sábado (27), durante a ação UEMS na Comunidade, no Centro Comunitário do Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. Os atendimentos se iniciam a partir das 13h.

A van do ‘Procon na Rua’, projeto de atendimento itinerante da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), vai estar posicionada na Rua Acaia, nº 900. Outros serviços públicos também serão disponibilizados na ação da UEMS.

Documentos necessários - Para registro de reclamação durante o evento será necessário que os consumidores tenham disponível um documento de identificação oficial com foto (carteira de identidade, funcional ou CNH), comprovante de residência atualizado ou que preencham uma declaração de próprio punho, além de comprovantes de sua relação de consumo com a empresa como, por exemplo, um contrato, recibo de pagamento ou boleto.

As mesmas regras, previstas no Decreto Estadual 15.647/2021 e na Resolução Setas 127/2013, são aplicadas ao atendimento eletrônico pelo site do Procon/MS e nas unidades presenciais do Procon/MS localizadas na Rua 13 de Junho, nº 930, no Centro, Fácil Aero Rancho, Bosque dos Ipês e no Cijus (Centro Integrado de Justiça).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também