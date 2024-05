Apple fará doação às vítimas das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul

O CEO da Apple, Tim Cook, anunciou nesta quarta-feira (8) que a gigante da tecnologia fará doações para ajudar a população atingida pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Com a iniciativa, ela se torna a primeira grande corporação do ramo de tecnologia a oferecer apoio à tragédia.

Em uma publicação em seu X, antigo Twitter, Cook afirmou que acompanha a tragédia gaúcha, e que a empresa fará doações para aliviar os esforços. “Nossos corações estão com as pessoas afetadas pelas enchentes trágicas e devastadoras no Brasil. A Apple fará doações para esforços de socorro locais”, disse o CEO da gigante da tecnologia.

Apesar de Cook ter afirmado que a Apple apoiará o Rio Grande do Sul, a empresa ainda não se manifestou sobre a quantia que será doada e por quais canais enviará o dinheiro.

Se espera que com a ação da empresa, outras grandes corporações do ramo de tecnologia ajudem na tragédia gaúcha.

