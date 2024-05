Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 09/05/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (9), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Hoje seu compromisso é com o trabalho e você vai mostrar oque sabe! Não hesitará para deixar outros interesses de lado e pegar firme no serviço: a meta é conquistar a segurança e o conforto que tanto deseja e não faltará empenho para chegar aonde quer. De quebra, vai contar com o apoio dos parentes e das pessoas do seu convívio e isso será de grande valia, pois fará você se sentir mais forte e confiante para ir atrás das suas ambições. Nos assuntos do coração, a vontade de se envolver e encontrar um love deve aumentar e pode pintar um clima com alguém que você já conhece bem. Se tem um xodozinho, o momento é indicado para resolver assuntos práticos da relação, mas a rotina pode se impor.

Aquário

Você vai quintar com motivos de sobra para agradecer, aquariane, e tudo indica que terá um dia dos mais animados e sortudos pela frente. A Lua brilha no setor mais positivo do seu Horóscopo e troca likes com Marte no início da manhã, sinal de que seus talentos estarão tinindo, sua comunicação vai ficar empoderada e seus interesses vão caminhar às mil maravilhas. Seus projetos e suas ideias serão valorizados no trabalho, o dindim virá para a carteira sem grandes malabarismos e um amor novinho em folha faz parte desse combo glorioso. Se está no vale dos solteiros, prepara o coração porque um crush que tem tudo a ver contigo pode se declarar e fazer você se apaixonar. No romance, a sintonia será total com o love.

Peixes

Hoje os astros estão na maior harmonia e quem sai no lucro com isso é você, meu cristalzinho! Marte segue impulsionando seus interesses materiais e troca ótimas energias com a Lua, anunciando um período propício para encher a carteira. Oportunidades para faturar devem aparecer logo pela manhã e as chances serão ainda melhores se investir em coisas que sabe fazer e domina bem. Encomendas, serviços e bicos que pode tocar em sua própria casa devem render além do esperado. Também pode resolver pendências, quitar continhas, acertar contrato de aluguel ou outro assunto que envolva o lar ou os parentes próximos. No amor, uma pitadinha de ciúme pode esquentar as coisas com o crush ou o mozão e a intimidade promete ser vibrante.

Áries

Pode esperar um dia todo trabalhado na maravilhosidade e tudo indica que você vai ocupar o centro das atenções, multiplicar os contatinhos e arrasar na paquera. Sua seducência, boa lábia e simpatia estarão no modo turbo e vai ser fácil atrair novos admiradores ou envolver quem deseja. Você também terá muita habilidade para liderar, influenciar as pessoas e fazer seu marketing, sinal de que pode se dar muito bem, tanto no lado profissional quanto no aspecto financeiro. Compras, trocas, vendas e transações em geral devem fluir que é uma beleza hoje. Isso sem falar que a saúde estará firme e forte e você vai esbanjar energia física e mental.

Touro

Hoje os astros vão mandar um baita incentivo para os seus interesses materiais. Administrar o que ganha e gasta é a especialidade do seu signo e o dia vai reunir as condições ideais para você mostrar seus talentos ao lidar com dinheiro. Seu instinto para farejar bons negócios estará de plantão e oportunidades de ampliar seus recursos devem surgir já nas primeiras horas da manhã. Pode engordar o conteúdo do cofrinho, só procure agir com discrição e evite falar sobre seus ganhos e lucros – ninguém precisa saber, não é mesmo? No trabalho, o período será de boa produtividade e você vai sentir firmeza, mas talvez tenha que se esforçar um pouco mais vencer incertezas na vida amorosa.



Gêmeos

Pode glorificar em pé, deitada ou de ladinho, minha consagrada, porque você vai quintar com as melhores energias! A Lua brilha toda linda em seu signo e abre a manhã em harmonia com Marte, anunciando um período perfeito para realizar suas mais altas ambições. Suas qualidades vão ficar cristalinas no trabalho, não vai faltar disposição para ir atrás dos seus interesses e os caminhos estarão abertos para o seu sucesso. De quebra, também vai contar com mais determinação, ousadia e capacidade empreendedora para incrementar os seus ganhos e encher o bolso. Agora, é na paixão que você pode ter as maiores e mais agradáveis surpresas. Seu charme estará irresistível nos contatinhos e um sonho de amor pode mudar de status e virar realidade.

Câncer

Hoje a Lua circula em seu inferno astral, mas não se avexe, não caranguejinha! Mesmo em um setor polêmico do Zodíaco, garanto que ela mais vai ajudar do que atrapalhar, principalmente no período da manhã, quando troca likes com Marte. Isso quer dizer que seu lado batalhador, destemido e determinado vai falar mais alto e nenhuma bagacinha deve afetar seu ânimo. Tudo indica que vai jogar suas energias no trabalho e suas iniciativas podem trazer excelentes resultados. A concorrência anda acirrada, mas você tem competência e habilidade de sobra para vencer e vai se sair ainda melhor se agir na surdina, sem se expor demais. Na paixão, há sinal de uma forte atração, só que a timidez tende a aumentar à noite.

Leão

Prepara, leãozinho, porque se depender das estrelas você vai quintar com excelentes promessas e tem tudo para lacrar e triunfar. No trabalho, sua liderança e seu dinamismo vão te colocar em posição de destaque e não devem faltar elogios. Seu carisma, simpatia e jeitinho sociável também se elevam e essas qualidades serão chamarizes para atrair e conquistar novas amizades, contatinhos e admiradores. O celular pode lotar de notificação, os convites para sair tendem a aumentar e também vai ter chuva de likes nas redes. A paixão pode chegar pra valer em encontro com alguém que mora em outro lugar ou com quem você partilha muitas afinidades. Se tem uma relação firme, vai curtir um período de grande sintonia com o xodó.

Virgem

O raiar do dia e traz excelentes perspectivas para suas ambições profissionais e financeiras, bebê! Hoje você pode dar um show de competência na carreira e já começa a manhã com boas chances de prosperar, lacrar e lucrar.

Aproveite para explorar suas habilidades e mostrar do que é capaz, pois seu conceito e prestígio só vão subir junto aos superiores. Sua dedicação vai dar bons frutos e não deve faltar oportunidade para negociar melhorias com a chefia, sobretudo aumento salarial. As relações pessoais ficam movimentadas e você vai ganhar mais visibilidade. Estará mais popular, seducente e vai chamar atenção na pista, o que deve render muita paquera. O romance também estará mais quente e animado.

Libra

O dia já começa perfeito para você agilizar as mudanças com as quais vem sonhando, meu cristalzinho! Lua e Marte formam aspecto superpositivo ao raiar do dia e dão o impulso de que precisa para sair da sua zona de conforto e começar coisas novas. Um emprego, curso ou outra atividade que tem tudo a ver com os seus talentos pode surgir no horizonte e trazer um significado especial para a sua vida. O melhor é que você não estará só na caminhada e contará com aliados importantes, principalmente o mozão. Vai receber todo incentivo, apoio e suporte do love e quem ganha é o romance, que só deve crescer. Se está na pista, um lance recente pode ficar mais sério.

Escorpião

Vitalidade, garra e vontade de vencer serão os segredos do seu sucesso e você vai quintar com ótimas promessas! Marte deixa sua energia física e mental no auge já nas primeiras horas da manhã e revela que será o momento certo para batalhar pelos seus interesses. Com disposição e agilidade, você vai acelerar o passo no trabalho e tem tudo para alcançar conquistas importantes. O melhor é que elas vão repercutir em suas finanças e não faltará capacidade empreendedora para progredir. Ouça e siga sua intuição ao lidar com dinheiro, pois você pode mandar muito bem ao negociar e investir seus recursos. A temperatura deve atingir picos elevados na paixão e a cereja do bolo será a intimidade com o crush ou o mozão.

Sagitário

Marte segue todo poderoso no setor mais positivo do seu Horóscopo e troca figurinha com a Lua nas primeiras horas da manhã, anunciando uma quintafeira feita sob encomenda para quem sonha com sucesso e realização. Hoje as coisas devem fluir do jeitinho que espera no trabalho, a sorte vai sorrir para a sua conta bancária e você terá muita habilidade para se entrosar bem com todo tipo de gente, seja nos contatos profissionais ou pessoais. Sua alegria e seu carisma estarão radiantes e vai ser fácil contagiar os outros, mas a melhor parte está reservada para a paixão e surpresas incríveis devem rolar no romance e na pista. Seus encantos vão deixar o crush caidinho e da paquera para o namoro será um pulo.

