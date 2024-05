Júri absolve "Lobinho" acusado de matar ex-marido da namorada em Campo Grande

Vinícius Araújo de Freitas, conhecido como "Lobinho", de 25 anos, foi absolvido ontem, quarta-feira (08), durante um julgamento via tribunal do júri. Ele era acusado de assassinar Ezequiel Gomes Pereira, de 27 anos, no Bairro Jardim Presidente, em 05 de março de 2023, em Campo Grande.

Ezequiel era o ex-companheiro da mulher de Vinícius. Ele estava preso pelo crime, mas o conselho de sentença decidiu por sua absolvição. A defesa de Vinícius argumentou legítima defesa com excesso exculpante ou clemência, homicídio simples-privilegiado, e afastamento da qualificadora motivo torpe imputada ao réu.

Após a absolvição, uma ordem de soltura foi expedida para Vinícius. A faca utilizada no assassinato foi apreendida.

Relembre o caso - Ezequiel, ex-marido da atual companheira de Vinícius, teria ido até a casa do casal e iniciado uma discussão. A vítima teria agredido o atual companheiro de sua ex-mulher, que respondeu com golpes de faca.

Ezequiel foi socorrido e levado para a Upa Coronel Antonino pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em estado grave. Ele não resistiu e morreu pouco depois de chegar à unidade.

