Homem foi morto apÃ³s "dar tapa" no rosto de atual da ex-mulher na Capital

Foi identificado como Vinicius Araujo de Freitas, o responsável pela morte de Ezequiel Gomes Pereira, o qual foi morto à facadas na manhã deste domingo (5), no bairro Coophasul, na Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ezequiel era ex-marido da atual companheira de Vinícius, e os dois teriam começado uma discussão. A vítima teria ido até a casa do casal e agredido o atual companheiro de sua ex-mulher, que ligeiramente o aplicou golpes de faca.

Ezequiel chegou a ser socorrido e encaminhado para a Upa Coronel Antonino, pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em estago grave. Ele não resistiu e morreu momentos depois de dar entrada na unidade.

Equipes da Polícia Militar estiveram na cena do crime, juntamente da Perícia e da Polícia Civil, para fazer as apurações iniciais sobre do ocorrido. O caso foi registrado como homicídio simples.

Deixe seu Comentário

Leia Também