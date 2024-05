JD1TV: Cavalo ilhado em cima de telhado em Canoas é resgatado; assista

O cavalo que ficou ilhado em um telhado na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi resgatado na manhã desta quinta-feira (9). O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros com apoio do Exército. Para ser retirado do local, ele foi sedado, deitado e colocado em um bote.

A situação do animal, que foi apelidado de "Caramelo", causou comoção nas redes sociais.

Animal ilhado

Imagens do animal ilhado no telhado foram feitas pelo Globocop ainda na manhã de quarta-feira (8).

Inicialmente, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), disse em entrevista à GloboNews que o resgate do cavalo exigiria o uso de um helicóptero."Vai exigir ação de um helicóptero, aliás um helicóptero que tenha capacidade de erguer um animal que normalmente tem 500kg, 600kg. Então, estamos preparando a logística para gente poder salvar esse cavalo", disse.

